Ярославль, , 16:38 — REGNUM Ольга Купченко не является директором ООО «РТП «Ольга», а нынешнее руководство компании хотело бы осуществить ямочный ремонт улично-дорожной сети в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала Светлана Лазарева, которая называет себя действующим коммерческим директором ООО «РТП «Ольга». На руках у Светланы Лазаревой имеется нотариально заверенный договор, согласно которому 18 сентября Ольга Купченко продала свою долю в ООО «РТП «Ольга», передала печать предприятия новому директору ООО Эдуарду Бакряну.

Ямочный ремонт на улице Лисицына в Ярославле

«Продать компанию она захотела по собственной инициативе из-за внимания СМИ к аукциону по ямочному ремонту. Мне она жаловалась на журналистов. 19 сентября был оформлен протокол единственного участника ООО «РТП «Ольга». Купченко сложила полномочия директора и приняла решение об увеличении уставного капитала ООО» — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Светлана Лазарева.

Как утверждает Светлана Лазарева, ООО «РТП «Ольга», выигравшая контракт на ямочный ремонт, собиралась проводить все работы, но в конце сентября Ольга Купченко блокировала счета предприятия и помешала заключению муниципального контракта.

«На тот момент директором она не являлась, но доступ к расчетному счету имела. Мы предоставили в «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» банковскую гарантию, даже осуществили перевод денежного обеспечения, но деньги зависли из-за ошибки одной цифры в счете», — пояснила Светлана Лазарева.

Как рассказала Светлана Лазарева, нанятые компанией люди даже начали заниматься ремонтом улично-дорожной сети в Ярославле, в частности вели работы на улице Лисицына.

«Мы вложились в технику, приобрели виброплиту, ветродуй, закупили битумную эмульсию. Да, работали таджики на Лисицына, но мы отслеживали всю работу. Я постоянно смотрела фотографии с места, выезжала туда. И в дальнейшем мы собирались использовать других рабочих», — поясняет Светлана Лазарева.

Ход ремонта

Собеседник ИА REGNUM при этом уточнила, что она или другие представители ООО «РТП «Ольга» пока не определились, будут ли оспаривать протокол «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля о признании ООО уклонившимся от заключения контракта.

«Согласно законодательству, «Ольга» может быть признана недобросовестным поставщиком. И вот этот момент мы точно намерены оспаривать», — сказала Светлана Лазарева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Ольга Купченко обратилась в полицию и к губернатору с заявлением о преступлении, согласно которому Лазарева злоупотребила ее доверием. Со своей Светлана Лазарева сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что также обратиться в полицию с заявлением о мошеннических действиях Купченко.

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