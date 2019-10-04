Копенгаген, , 18:13 — REGNUM Правительство Дании представило проект государственного бюджета, который предполагает значительное укрепление государства всеобщего благоденствия. В совокупности власти планируют выделить в 2020 году датским социальным и образовательным учреждениям дополнительно 810 млн долларов.

Так, по данным датских СМИ, часть этих средств будет предназначаться для обучения 1000 сотрудников медперсонала к 2021 году. Ежегодное финансирование полиции Дании увеличится на 180 млн долларов. Помимо этого, 19,5 млн долларов будет специально выделено для выплаты сотрудникам полиции сверхурочных. В проекте бюджета также предлагается отменить правило предыдущего правительства, согласно которому образовательные учреждения Дании должны были ежегодно экономить 2% своих средств.

Далее, правительство в период с 2020 по 2030 года выделит 195 млн долларов для улучшения различных социальных учреждений.

Наконец, 225 млн долларов в следующем году будут предназначаться для восстановления налоговых служб страны — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Помимо вышеупомянутых мер в проекте бюджета также представлены другие инициативы, которые, по мнению нынешнего правительства, поспособствуют поддержанию социального равновесия в Дании. Среди таких мер присутствует план по выделению 45 млн долларов для малообеспеченных многодетных семей.