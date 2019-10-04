Копенгаген, , 17:55 — REGNUM Проправительственные партии «красного блока» («Радикалы», социалисты и партии «Единого списка») предложили ввести 5-процентный налог для платформ Netflix и HBO. Таким образом партии хотят увеличить финансовую поддержку датской киноиндустрии.

Согласно плану, часть уплачиваемой датчанами суммы для ежемесячного пользования платформой Netflix должна поступать напрямую в фонд поддержки производства датских сериалов и документальных фильмов. Министр культуры Дании Джой Могенсен также высказалась за то, что крупные платформы должны тем или иным образом способствовать продвижению датской продукции, однако глава ведомства отказалась включить предлагаемый налог в проект государственного бюджета на 2020 год — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

В феврале 2019 года представитель социал-демократов по вопросам культуры и СМИ Могенс Йенсен высказал предложение о том, чтобы обложить 5-процентным налогом онлайн-платформы, на которые датчане оформляют подписки. Представители датской киноиндустрии положительно отозвались о данной инициативе.

Суд ЕС в одном из своих решений в мае 2018 года также постановил, что страны, входящие в состав Европейского союза, имеют право взимать дополнительные налоги с онлайн-платформ.