Копенгаген, , 18:12 — REGNUM Правительство Дании представило проект государственного бюджета на 2020 год, который предполагает выделение крупных сумм на поддержание государства всеобщего благоденствия, а также переход на возобновляемые источники энергии, однако некоторые инициативы напрямую коснутся повседневной жизни датчан.

Так, правительство планирует поднять на 1,5 доллара цену на пачку сигарет с тем, чтобы ограничить число курящих среди молодого поколения. Ожидается, что эта инициатива принесет датскому государству дополнительно 52,5 млн долларов в 2020 году.

Далее, нынешние власти предлагают оказаться от отмены налога на «рабочий телефон», что также увеличит налоговые поступления в казну в следующем году на 84 млн долларов. Правительство намерено в качестве меры борьбы с мусором удвоить пошлину на пакеты в магазинах. Вдвое возрастут пошлины и на одноразовую посуду.

Наконец, датские власти планируют оставить сниженный налог на электрокары вплоть до 2021 года с тем, чтобы датчане стали отказываться от приобретения автомобилей, работающих на бензине или дизеле — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Члены правительства представили проект государственного бюджета на 2020 год на пресс-конференции 2 октября. Сам же бюджет, как правило, принимается Фолькетингом не ранее декабря.