Арзамас, Нижегородская область, , 16:32 — REGNUM В Нижегородской области 200 учебных заведений реализовали 75 проектов повышения производительности труда в рамках соответствующего национального проекта. Об этом сообщили ИА REGNUM в областном правительстве со ссылкой на региональный проектный офис и госкорпорацию «Росатом».

"В ряде образовательных организаций в рамках внедрения бережливых технологий реализуются проекты по логистике и навигации, что позволило в 3 раза сократить время ожидания в очереди в приемных комиссиях профессиональных образовательных организаций, в 2 раза сократить время оформления и подготовки необходимого пакета документов, уменьшить время, затрачиваемое на поиск необходимых кабинетов, подачу блюд в столовых, автоматизировать работу библиотек», — отметил министр образования региона Сергей Злобин.

В частности, изменилась работа Арзамасских православной гимназии и православного детского сада. В школе реализовали проект «Разработка и внедрение типовых решений для учебных кабинетов», что позволило сократить время на подготовку к урокам от 8 до 3 минут. Гардероб расширили и оснастили дополнительным выходом. В детском саду разработаны алгоритмы, которые позволяют оптимизировать текущие процессы. Например, уборка игрушек, уход за комнатными растениями, уборка кроваток.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Всероссийский форум «Производительность 360» прошел в Нижнем Новгороде. Его участниками стали более 600 представителей российских регионов. Вице-губернатор Нижегородской области Андрей Бетин во время презентации фабрики процессов в сфере госслужбы заявил, что органы власти 48 районов и городов Нижегородской области переходят на электронный документооборот.

Планируется создание единого центра регистрации документов органов исполнительной власти региона, что позволит сократить числорегистраторов писем с 290 до 20 человек за счет централизации функций, скорость обработки документов — с 16 до 1,5 минут, а количества обработанных документов увеличить с 20 до 260 в час. Этих показателей намеревались достичь до конца 2019 года.