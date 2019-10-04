Додома, , 18:00 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что недоедание является одним из препятствий для выполнения плана правительства страны по формированию индустриальной экономики, которая способствуют становлению к 2025 году в стране экономики со средним уровнем доходов.

Народ Танзании

По его словам, без правильного питания и крепкого здоровья, страна не сможет вовремя достичь намеченной цели.

По информации танзанийского новостного агентства Mpekuzi, премьер-министр выступил с данным заявлением 3 октября на открытии ежегодной конференцию заинтересованных сторон в вопросе питания, которая состоялась в зале Казначейства Танзании в городе Додоме. Как отметил Маджалива, особенно важно повысить осведомленность граждан Танзании по вопросам питания.

«Несмотря на исследования, согласно которым в стране уменьшились показатели низкорослости и анемии, тем не менее они все еще остаются на неприемлемых уровнях для международного сообщества. В стране также растут показатели недоедания среди населения и беременности среди женщин детородного возраста», — сообщил премьер-министр.

Маджалива призвал активизировать усилия по борьбе со всеми формами недоедания с целью достичь показателей, соответствующих мировым стандартам.