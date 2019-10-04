Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM Ростовская область намерена укрепить межрегиональное сотрудничество с префектурами Японии, а также развивать торгово-экономические и культурные связи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 октября.

Василий Голубев Donland.ru

«По итогам первого полугодия 2019 года внешнеторговый оборот между Ростовской областью и Японией вырос на 56% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Но у нас есть много перспектив для развития взаимодействия», — отметил глава региона Василий Голубев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Японии в РФ Тоёхисой Кодзуки.

Придать импульс внешнеторговым отношениям должна помочь организация деловых встреч, которые будут проведены в формате бизнес-миссий. Ряд проектов уже заинтересовал представителей японских компаний.