Таллин, , 16:05 — REGNUM Эстония и Латвия находятся на втором и третьем месте по доли импорта леса в Финляндию. В 2018 году в Финляндию было ввезено 11,5 млн кубометров леса, это на треть больше, чем в 2017 году, сообщает сегодня, 4 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. Главным поставщиком леса в Финляндию при этом остаётся Россия.

Экспорт лесопромышленной продукции Финляндии за год вырос на 5% и составил 13 млрд евро, что составляет 20% всего финского экспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти вся мебельная промышленность Литвы в настоящий момент работает на нужды корпорации Ikea. Рынок строго поделен — кто-то поставляет сырьё, кто-то изготавливает для шведского гиганта стулья, которые продают по всему миру, кто-то — кровати, столы, кухонные комплекты и так далее. Ikea также является самым большим собственником лесов в Литве после государства.