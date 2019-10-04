Кито, , 16:02 — REGNUM Правительство Ленина Морено отменило в Эквадоре субсидии, сдерживавшие цены на наиболее популярные виды горючего: бензин класса «экстра» и дизельное топливо, — в результате чего цены на них за один день выросли на 123%. Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

Цена одного галлона дизеля возросла с 1,03 до 2,30 долларов, бензина — с 1,85 до 2,40 долларов.

Решение властей спровоцировало массовые протесты среди автомобилистов и компаний, специализирующихся на пассажиро‑ и грузоперевозках. Последние объявили по всей стране забастовку. В результате практически на всей территории Эквадора движение парализовано.

Правительство отменило субсидии на топливо в рамках программы по сокращению государственных расходов, предписанной Международным валютным фондом.