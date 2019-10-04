Москва, , 15:58 — REGNUM В России завершается кампания по массовому направлению налоговых уведомлений гражданами за 2018 год. Налоги должны быть уплачены не позднее 2 декабря, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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Всего владельцам транспортных средств и недвижимости по почте было направлено 69 млн налоговых уведомлений, из них 16 млн размещены в электронном виде в личных кабинетах на сайте ФНС.

Отмечаются, если у граждан России есть вопросы о налогооблагаемом имуществе или по содержанию налоговых уведомлений, их можно задать по бесплатному номеру 8 800 222-22-22 .

Как сообщало ИА REGNUM, ФНС России предупредила о мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах. Налогоплательщики стали получать поддельные письма с требованием оплатить налоги.

Подробности: Налоговая служба выявила новый вид мошенничества