Бишкек, , 15:57 — REGNUM Расходы республиканского бюджета Киргизии в январе — сентябре 2019 года превысили 93 млрд 483,5 млн сомов (около 87 млрд 213 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этих денег на выплату зарплат работникам бюджетных организаций из потрачено около 21 млрд 871,4 млн сомов (20 млрд 404,3 млн рублей), на социальную помощь населению — около 7 млрд 196,4 млн сомов (6 млрд 713,6 млн рублей) и на пособия по соцобеспечению — более 32,1 млн сомов (около 30 млн рублей).

На использование товаров и услуг направлено более 5 млрд 172,4 млн сомов (4 млрд 825,6 млн рублей), на приобретение товаров и услуг — более 734 млн сомов (684,8 млн рублей) и на оплату за коммунальные услуги — около 711,5 млн сомов (663,7 млн рублей).

На обслуживание государственного внешнего и государственного внутреннего долга Киргизии в этот период выделено из республиканского бюджета 18,9 млрд сомов (более 17,6 млрд рублей).

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