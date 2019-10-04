Пекин, , 16:02 — REGNUM В Китае был продемонстрирован новый 6,5-метровый лимузин Hongqi L9. Об этом 4 октября сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Hongqi L9 Cn.nytimes.com

Автомобильную новинку продемонстрировал сам лидер КНР. Председатель Китая Си Цзиньпин появился на нем на юбилейном военном параде. До этого момента высшее руководство Китая ездило на машине Hongqi HQE с рамным кузовом. Новое авто снабжено несущим кузовом.

У Hongqi L9 колесная база гораздо больше, чем у прежней модели, а также большая площадь остекления. Автопроизводители изменили конструкцию ветрового стекла, а пороги у нового лимузина сделали ниже. Тем не менее общий стиль машина не поменяла.

Автомобиль «обут» в 9-спицевые диски. Прежними остались люк, бронированный кузов и задние двери авто, которые открываются в обратную сторону (против движения).

Под капотом нового лимузина 480-сильный двигатель V12 рабочим объёмом 6 литров.

Напомним, впервые на параде в Китае в честь 70-летия основания страны были продемонстрированы самолёты спецназначения. Всего в торжественном мероприятии приняли участие шесть типов самолётов эшелона поддержки: самолёт радиоэлектронной борьбы Y-9, самолёт электронной разведки Y-8, самолёт подавления радиосигналов большой дальности действия Y-8 и медицинский самолёт Y-9.

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