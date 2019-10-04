Сеул, , 15:51 — REGNUM Делегация Корейского университета национальной обороны во главе с ректором Ли Сок Гу посетит Восточный Тимор в период с 5 по 8 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, визит представителей Южной Кореи в страну Юго-Восточной Азии приурочен к 20-годовщине отправления южнокорейской армии в Восточный Тимор.

Известно, что в августе 1999 года министерство обороны направило южнокорейское подразделение Санноксу (Sangnoksu Unit) в Восточный Тимор по просьбе ООН и правительства Австралии для урегулирования ситуации в регионе. Отметим, что южнокорейские военные находились на территории страны по октябрь 2003 года включительно.

В рамках своего визита представители Южной Кореи намерены встретиться с ключевыми фигурами Восточного Тимора, включая премьер-министра Руй Мария де Араужу, а также посетить мемориальную башню в полуэксклаве Окуси-Амбену, чтобы почтить память погибших солдат.

Отметим, что генерал-лейтенант Ли Сок Гу в течение шести месяцев с апреля 2000 года входил в подразделение Санноксу.