Ханой, , 15:43 — REGNUM По результатам первых восьми месяцев 2019 года объем импорта Вьетнама из Австралии вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает «Вьетнам Экспресс».

По данным вьетнамского новостного издания, в 2019 году двусторонний объем товарооборота достиг $5,3 млрд, что выше показателя 2018 года на 5%.

Объем вьетнамского экспорта в Австралию составил $2,2 млрд, что на 7% ниже, чем в прошлом году. В то же время объем импорта значительно возрос и теперь составляет $3 млрд.

Главной особенностью в динамике вьетнамского потребления товаров из Австралии стало значительное увеличение доли молочных продуктов. Доля молочных продуктов в импорте товаров из Австралии возросла на 75% по сравнению с показателем 2018 года.