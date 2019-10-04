Уфа, , 15:44 — REGNUM На создание креативного городского пространства «Арт-Квадрат» в Уфе направлено свыше одного млрд рублей. Данная информация была озвучена 3 октября на стратегической сессии по развитию ЖКХ, в которой принял участие глава Минстроя России Владимир Якушев.

По словам чиновников, деньги были выделены на реконструкцию старых зданий и проведение благоустройства прилегающей территории.

Отмечается, что работы планируется завершить до конца 2022 года.

Напомним, что глава Минстроя высоко оценил проводимые в Башкирии мероприятия по благоустройству городского пространства.