Ханой, , 16:03 — REGNUM 3 октября торгово-промышленная палата Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) провела пресс-конференцию, посвященную вопросам организации вьетнамо-российской выставки и торгово-инвестиционного форума, которые пройдут в Ханое в ноябре этого года.

Выступая на пресс-конференции, начальник отдела международных связей торгово-промышленной палаты СРВ Нгуен Туан Хай отметил, что товарооборот между РФ и СРВ в 2018 году вырос на 28,63% по сравнению с показателями 2017 года. В 2018 году объем экспорта России во Вьетнам составил $2,1 млрд, что на 53,38% выше показателя 2017 года.

В соответствии со статистическими данными, после подписания соглашения о зоне свободной торговли между СРВ и ЕАЭС объем товарооборота между Вьетнамом и Россией увеличивается более чем на 30% ежегодно.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», вьетнамские эксперты прогнозируют прирост объема товарооборота РФ и СРВ в 2019 году по сравнению с показателями 2018 года.