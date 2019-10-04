Ханой, , 17:17 — REGNUM Около 200 банкиров, инженеров, юристов, инвесторов и прочих специалистов из Великобритании приняли участие в конференции, посвященной вопросам экономического развития Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Конференция состоялась в Лондоне 2 октября.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках конференции у участников была возможность обсудить перспективы экономического роста Вьетнама. Рэйчел Хилл, директор по развитию на азиатских рынках фонда «Dragon Capitals» подчеркнула, что правительство Великобритании будет стимулировать английские компании инвестировать в проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в проекты во Вьетнаме.

По мнению участников конференции, состоялся плодотворный обмен мнениями. Инвесторы выразили надежду на то, что это позволит добиться практических результатов в ближайшее время.