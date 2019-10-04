Москва, , 15:34 — REGNUM До 2035 года в России планируется сократить импорт редких и редкоземельных металлов с 85% до 40%, а также увеличить собственную добычу данного сырья. Соответствующие планы прописаны в проекте постановления правительства РФ по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов до 2035 года, которую разработало министерство промышленности и торговли РФ.

Среди задач будущей программы указано развитие рынка редких и редкоземельных металлов и увеличение объёмов потребления данного сырья в России. Основным индикатором, по которому будут оценивать результаты, станет доля импорта этих категорий металлов, который на данный момент составляет 85%.

За счёт собственной сырьевой базы, развития высокотехнологичных отраслей потребления данных товаров и поддержки их добычи планируется сократить долю импорта до 60% к 2025 году. К 2035 году доля иностранных редких и редкоземельных металлов должна сократиться до 40%.

В проекте программы есть раздел, где анализируется сегодняшнее состояние рынка редких и редкоземельных металлов. Авторы документа указывают, что «мировая редкометалльная промышленность» находится в состоянии активного развития.

«Редкие металлы играют относительно небольшую роль в суммарной стоимости глобально производимого минерального сырья, но они являются элементами наиболее передовых технологий и по темпам роста производства и потребления в странах с развитой рыночной экономикой опережают многие традиционные виды сырья. Существующая зависимость российской экономики и промышленности от импорта РМ несет серьезную угрозу национальной безопасности», — отмечено в проекте программы.

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