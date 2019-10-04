Мадрид, 4 октября 2019, 15:26 — REGNUM Ответные меры готова принять Испания после введения Соединенными Штатами пошлин на товары из ЕС. Об этом заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас, передает радиостанция Ondacero.
Он отметил, что Мадрид работает с Европейской комиссией и стремится ограничить или полностью устранить новые тарифы. Планас выразил надежду, что за решением американских властей не последует «сельскохозяйственная война», чреватая ущербом для производителей и населения.
Испания должна ясно показать США, что не желает торговой войны, однако отреагирует, если её начнет Вашингтон, подчеркнул министр.
Как сообщало ИА REGNUM, США получили разрешение Всемирной торговой организации на введение пошлин в отношении товаров из ЕС, поводом для которого стала поддержка европейскими странами французской компании Airbus.