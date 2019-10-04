Москва, , 15:23 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на парламентских слушаниях в Совете Федерации сегодня, 4 октября, заявил о том, что отдельные федеральные органы власти «продолжают выпускать нормативные акты, которые увеличивают региональные расходы, не учитывая позицию регионов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона привёл в пример проект создания системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

«Но появляется приказ Минтруда России, в котором утверждены нормативы введения штатных единиц по должности «сиделка». Региону для этого нужны дополнительные 123,8 млн рублей. Коллеги, неужели я сам не разберусь, сколько нужно сиделок, чтобы добиться целей проекта. Это не нужно регулировать приказом федерального уровня», — заявил Никитин.

По его словам, подобные ситуации происходят и в других федеральных ведомствах, а общий объем расходов регионального бюджета, вызванный принятием новых федеральных нормативных актов, в 2020 году составит для Новгородской области 470 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородский губернатор также поднял проблему серьёзного превышения уровня софинансирования регионами по национальным проектам, что «вымывает собственные доходы из бюджетов регионов».

Читайте также: Новгородский губернатор рассказал, что вымывает деньги из бюджетов регионов

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский губернатор о нацпроектах: планировать нужно более долгосрочно