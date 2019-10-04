Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростовской области на трассе М4 «Дон» с начала 2019 года закрыли девять автозаправочных станций (АЗС). Объекты торговали самопальным топливом.

Точки продаж снабжались контрафактным топливом, изготовленным в посёлке Майском Октябрьского района.

«Заправки представляли собой ёмкости объёмом примерно в 40 кубометров каждая, которые стояли на подпорках или были вкопаны в землю. А бензоколонки сейчас можно купить в интернете всего за 25 тыс. рублей. Стационарные заправки размещались в Азовском, Аксайском, Каменском и Красносулинском районах», — цитирует заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Александра Туркина портал donnews.ru.

По его словам, прибыль мошенников превысила 400 млн рублей.