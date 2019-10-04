Варшава, , 16:19 — REGNUM В Польше подписан контракт на строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Об этом 4 октября сообщило польское агентство PAP.

Сообщается, что рукотворный пролив должен позволить судам из города Эльблонг выходить в Балтийское море в обход российских территориальных вод. Его длина будет составлять около 1 километра, глубина — 5 метров, а ширина — 20 метров.

Строительство планируется закончить до 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 992 млн злотых (около $254 млн). Работы поручены российско-бельгийскому консорциуму NDI i Besix

Стоит отметить, что Балтийская коса в Польше называется Вислинской. Это узкая полоска суши длиной 65 километров, которая отделяет Калининградский залив от Гданьского залива и, соответственно, от Балтийского моря. В настоящее время обойти косу можно только через пролив возле Калининградской области, который образовался после сильного шторма в 1510 году.