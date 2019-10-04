Нижний Новгород, , 15:20 — REGNUM В Приволжском федеральном округе объём инвестиций за полугодие снизился. Рост смогли обеспечить четыре региона, при этом четверть всего объёма инвестиций в округе приходится на Татарию. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Приволжском федеральном округе в I полугодии 2019 года объём инвестиций в основной капитал составил 905 830,146 млн рублей, что на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (в сопоставимых ценах).

Прирост инвестиций за указанный период обеспечили четыре региона из 14: Башкирия (+13,6%), Кировская область (+7,9%), Прикамье (+6,9%) и Пензенская область (+1,3%).

Наибольший отток инвестиций отмечен в Марий Эл, где объём инвестиций в основной капитал в I полугодии 2019 года к соответствующему прошлогоднему периоду упал на 20,7%. Далее идут Саратовская область (-13,4%) и Мордовия (-9,8%).

Что касается абсолютных цифр, то по данным статистического ведомства, максимальный размер инвестиций зарегистрирован в Татарии — 221 262,14 млн рублей. Это четвертая часть общего объёма инвестиций в Поволжье. В топ-3 также входят Башкирия (105 574,57 млн рублей) и Пермский край (103 069,64 млн рублей).

Меньше всего инвестиций за данный период привлечено в Марий Эл (8937,748 млн рублей), Мордовию (15 399,13 млн рублей) и Чувашию (18 082,51 млн рублей).