Ставрополь, , 15:16 — REGNUM В Кисловодске проводится шестой фестиваль молодого вина. В нем приняли участие около 30 винодельческих предприятий Ставропольского края, передает 4 октября корреспондент ИА REGNUM.

Более 50 композиций и подворий представили организаторы гостям фестиваля. В программе мероприятия была дегустация вина урожая 2019 года. Для посетителей работала ярмарка, где можно было приобрести продукцию лучших предприятий винодельческой отрасли.

Площадь виноградников к началу 2019 года составляла 6,3 тыс. гектаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья. До конца года планируется заложить ещё 100 гектаров. Край является одним из самых крупных винодельческих регионов России.

Всего на Ставрополье насчитывается 49 виноградарских предприятий. В 2019 году они получили поддержку от властей региона в размере 64 млн рублей. Денежные субсидии были направлены на закладку новых виноградников и уход за ними, приобретение новых сортов винограда и техники для обработки.

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