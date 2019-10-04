Тегеран, , 17:01 — REGNUM Министр промышленности Ирана Реза Рахмани заявил, что стоимость добытого минерального сырья с начала иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) превысила 21 млрд долларов, что на 1 млрд больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник сделал заявление в ходе второй международной конференции «Перспективы развития промышленности и технологий» в Тегеране, подчеркнув, что министерство продолжает проводить эффективную политику в области развития горнодобывающей промышленности страны.

Реза Рахмани отметил, что, несмотря на рост добычи, экспорт минерального сырья, в том числе железной руды, на протяжении последних нескольких лет падает.

За предыдущие несколько лет Иран экспортировал 23 миллиона тонн руды, из которых всего 8 млн приходится на 2018 год. Он также назвал сырьевой сектор привлекательным местом работы для иранского населения и выразил надежду на то, что государство продолжит создавать в нем рабочие места.