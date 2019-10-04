Москва, , 15:14 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на парламентских слушаниях в Совете Федерации сегодня, 4 октября, заявил о проблемах при финансировании по национальным проектам. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по словам Никитина, речь идёт об отсутствии распределения федеральной субсидии на весь период действия нацпроекта.

«По факту существенная часть средств по нацпроектам распределяется на один год. К примеру, это формирование городской среды, мелиорация земель, поддержка малого и среднего предпринимательства. Но все мы понимаем, что для того, чтобы достигать реальных результатов, нужно планировать чуть более долгосрочно», — заявил Никитин.

Он также сообщил о том, что заявленный уровень софинансирования по национальным проектам фактически не исполняется. В частности, норматив софинансирования в 3% в Новгородской области на деле составляет от 6 до 48,2%, а объём дополнительных средств из бюджета региона на эти цели — 587 млн рублей. Это неучтённые при расчёте субсидий регионам расходы на проектирование, техприсоединение и прочие, которые субъекты РФ вынуждены изыскивать в своих бюджетах.

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