Анкара, , 16:50 — REGNUM Председатель турецкой исламистской Партии счастья Темель Карамоллаоглу заявил: «Без развития производства нельзя решить проблему безработицы, привести в порядок экономику и внешнеторговый баланс».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Темель Карамоллаоглу отметил:

«Цены на электричество и газ снова были повышены. Только этого уже достаточно для демонстрации реального состояния нашей экономики».

Политик добавил:

«Если вы хотите привести ее в порядок, то откажетесь от бессмысленных расходов. Если власть и впрямь хочет ликвидировать безработицу и урегулировать экономику, необходимо ориентировать народ на повышение производства».