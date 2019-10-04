Москва, , 15:02 — REGNUM Превышение софинансирования из бюджетов субъектов РФ по национальным проектам становится серьёзной проблемой для регионов и вымывает собственные доходы из региональных бюджетов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 4 октября, на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Фактически уровень софинансирования по нацпроектам по Новгородской области при нормативном 3% составляет от 6 до 48,2%. Это средства дополнительные, которые вкладывает наш региональный бюджет. В деньгах это 587 млн рублей», — отметил Никитин.

Новгородский губернатор отметил, что есть поручения председателя правительства администраторам нацпроектов включить расходы по проектированию, по техприсоединению в расчёт субсидий регионам.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «На сегодняшний день это поручение не выполнено, и мы понимаем, что на следующий год мы войдём с той же самой проблемой, фактически очень серьёзной: очень серьёзным уровнем превышения софинансирования по нацпроектам субъектами. Это то, что вымывает собственные доходы регионов, что должно тратиться на ремонты школ, ремонты больниц, протекающие крыши, жильё для детей-сирот и так далее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о перекосах в софинансировании национальных проектов губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявлял и на Московском финансовом форуме в сентябре 2019 года. Тогда глава региона отметил, что объём дополнительных затрат в 587 млн рублей бюджет Новгородской области получит уже в 2019 году (объём консолидированного бюджета региона — 38 млрд рублей).

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