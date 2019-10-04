Аддис-Абеба, , 16:05 — REGNUM Министерство финансов Эфиопии и Арабский банк экономического развития в Африке (BADEA) подписали соглашение о намерении совместно финансировать программу строительства и развития комплексных агропромышленных парков в Эфиопии в партнерстве с Африканским банком развития (АБР). Было отмечено, что программа направлена на содействие созданию производственно-сбытовых цепочек в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде и председатель совета директоров BADEA Юсеф Аль-Бассам подписали данное соглашение в Аддис-Абебе. Совет также провел свое третье заседание в Аддис-Абебе в присутствии посла Саудовской Аравии в Эфиопии Сами бин Джамиля Абдуллы.

BADEA — это финансовое банковское учреждение, финансируемое правительствами государств-членов Лиги арабских государств, деятельность которого направлена на поддержку экономического, финансового и технического сотрудничества между арабскими и африканскими странами и регионами.