Лондон, , 14:44 — REGNUM Дополнительные средства в размере £60 млн ($74 млн) требуются от британского правительства на компенсации сотрудникам туроператора Thomas Cook, потерпевшего крах. Об этом сообщает 4 октября Daily Mail.

Деньги нужны, чтобы компенсировать бывшим сотрудникам компании потерянный заработок и отпускные, без которых они остались из-за банкротства туроператора. Рабочих мест в сентябре лишились 9,5 тыс. человек.

Около £100 млн Лондон уже потратил на возвращение из-за границы более 150 тыс. британских подданных, клиентов Thomas Cook. До 6 октября на родину должны вернуться оставшиеся 18,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, британский туроператор Thomas Cook Group в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации. Компания не смогла найти средства, чтобы избежать банкротства.

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