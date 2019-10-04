Ташкент, , 14:33 — REGNUM При рассмотрении вопроса о вступлении Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) власти будут руководствоваться национальными интересами. Об этом 4 октября заявил первый заместитель председателя сената республики Садык Сафаев, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, в интеграционных объединениях, таких как Евросоюз, страны теряют часть контроля над финансовой системой, границей, законодательством и другими сферами. Сафаев заявил, что Узбекистан такого не допустит.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября председатель Совета Федерации России Валентина Матвинеко встретилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По её словам, глава государства проработает вопрос о присоединении республики к ЕАЭС.

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