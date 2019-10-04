Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» не может похвастать финансовой стабильностью. У команды по-прежнему есть долги. Однако кредиторская задолженность стала контролируемой и некритической. Об этом сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.

«В этом сезоне на сегодняшний день область выделила грант около 120 млн рублей. Это примерно 5% бюджета клуба. Сумма от спонсоров — гораздо больше, остальное — частные инвестиции. К сожалению, нам не удалось за два года закрыть все долги. Несколькими трансферами можно было бы всё перекрыть, но мы не стали этого делать — стратегически сегодня для нас важнее сохранение состава», — сказал Арутюнянц в интервью порталу championat.com.

Напомним, ранее заявление по вопросу погашения задолженности по выплатам в Российский футбольный союз подал бывший тренер ФК «Ростов» Курбан Бердыева и члены тренерского штаба. В свою очередь донской клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время подопечные Валерия Карпина занимают третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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