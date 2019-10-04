Новоалтайск, Алтайский край, , 14:23 — REGNUM В скандально известной городской больнице Новоалтайска закрылись все помещения родильного отделения. Как сообщают «Вести-Алтай», на тот случай, если будет необходимость принять роды, это сделают в хирургическом отделении. Специально для этого туда перенесли родильный зал, рассчитаный только на одну роженицу.

«Сократить родильное отделение решили из-за его низкой востребованности. С начала года в Новоалтайске родили больше 800 женщин, и лишь 100 из них — у себя в городе», — отмечается в информации алтайских коллег. По их данным, местные чиновники пока не приняли окончательного решения по родильному отделению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, родильное отделение городской больницы Новоалтайска является единственным в городе. Также туда поступали рожать пациентки из близлежащих районов Алтайского края. Его закрытие в региональном минздраве объяснили низким качеством оказания медицинской помощи и отсутствием специалистов.

Однако сами горожане с этим не согласны. Они уверяют, что медиков вынудили уволиться. История эта получила широкий общественный резонанс и дошла до депутата Госдумы от Алтайского края Сергея Шаргунова, который в запросе на имя губернатора региона Виктора Томенко поинтересовался будущим данного медицинского отделения.

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