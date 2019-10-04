Аддис-Абеба, , 14:17 — REGNUM Операционные доходы «Эфиопских Авиалиний» возросли почти на 30% в годовом исчислении. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение высокопоставленного правительственного чиновника.

Операционная выручка подскочила на 28,6% в годовом исчислении, составив $3,9 млрд, сказал Вондафраш Ассефа, руководитель отдела коммуникаций государственного предприятия Эфиопии Holding and Administration Agency (PEAA).

PEAA осуществляет надзор за государственными предприятиями, включая Эфиопские авиалинии.

Вондафраш не назвал причину скачка доходов, но генеральный директор авиакомпании Тевольде Гебремариам в прошлом месяце сообщил государственному телевидению, что число пассажиров выросло на 14%.