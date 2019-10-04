Тбилиси, , 14:11 — REGNUM ООО «Швейная компания Имери» успешно прошла аудит британского бренда по производству одежды Marks&Spencer и стала официальным поставщиком компании. Об этом 4 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Сшитая компанией одежда будет продаваться в разных странах в магазинах M&S с ярлыком Made in Georgia.

Недавно в рамках индустриального направления программы «Производи в Грузии» «Швейная компания Имери» запустила новые производственные мощности в Кутаиси, что позволило увеличить ассортимент и количество производимой продукции. На данный момент в компании работают до 400 человек.

ООО «Швейная компания Имери» получила финансовую поддержку в рамках программы министерства экономики и устойчивого развития «Производство в Грузии». То есть в течение первых двух лет софинансирование процентной ставки по кредиту осуществляло «Производи в Грузии». Общая сумма инвестиций проекта составляет более 800 тысяч лари.