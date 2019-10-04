Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM Парк снегоуборочной техники Ростова-на-Дону насчитывает 216 машин. Об этом сообщила и.о. замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Анна Нор-Аревян.

По словам чиновницы, в 2019 году за счёт средств муниципальной казны приобретено четыре единицы техники, заключён контракт на поставку шести единиц комбинированных дорожных машин стоимостью 45,8 млн рублей.

Кроме того, из областного бюджета выделено 55 млн рублей на приобретение десяти единиц техники.

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