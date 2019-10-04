Москва, , 14:07 — REGNUM Перечень профессий, где можно применить налоговый режим для самозанятых, можно свести в список, а затем расширять действие этого режима в российских регионах. Об этом заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов 4 октября на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр призвал чётко определиться со списком профессий для самозанятых, включив в него, к примеру, водителей и репетиторов. После фиксации такого перечня механизм для самозанятых можно будет распространить на регионы.

Силуанов отметил, что эксперимент, существующий в четырех субъектах РФ, показал неплохие результаты, хотя в ряде случаев предприятия стали нанимать работников в виде самозанятых. Он добавил, что лично знаком с такими ситуациями.

Как сообщало ИА REGNUM, тестовый режим с налогообложением самозанятых действует в четырех российских регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Татарии.

Читайте также: ФНС: В России зарегистрировано уже более 200 тысяч самозанятых