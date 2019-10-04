Тула, , 13:50 — REGNUM Государство должно подготовить новые меры поддержки диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 4 октября на выездном совещании в Туле.

Николай Платонович Патрушев Kremlin.ru

По его словам, выпуск гражданской продукции должен быть дополнительно поддержан, а предприятиям, у которых есть проблемы, нужно оказать адресную помощь.

Патрушев уточнил, что на сегодня на 586 оборонных предприятиях ЦФО объем выпуска гражданской продукции составляет в среднем 20,2%. В их числе — «Туламашзавод», имеющий широкую линейку гражданской продукции.

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Некоторые предприятия в макрорегионе пока не могут полноценно участвовать в диверсификации. Для них должны быть подготовлены предложения системного решения проблем.

Глава Совбеза напомнил о поставленной президентом задаче, согласно которой к 2030 году предприятия ОПК должны довести долю гражданской продукции до 50%.

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