Мадрид, , 13:54 — REGNUM В сентябре 2019 года на испанском авторынке было продано на 45,6% больше электромобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоит отметить, что продажи электрических, гибридных и газовых транспортных средств, к которым относятся легковые автомобили, квадроциклы, коммерческие и промышленные транспортные средства и автобусы, в Испании выросли в сентябре на 63,5%, до 12 751 единицы. Большую часть из этих продаж выпало на долю легковых автомобилей — 11 891 единица.

По данным ANFAC, за девять месяцев 2019 года продажи электромобилей, гибридных и газовых автомобилей выросли на 40,5%, до 117 714 единиц. Продажи электромобилей составили в сентябре 941 единицу.

Доля, проданных на испанском авторынке, бензиновых транспортных средств (легковые автомобили, коммерческие и промышленные транспортные средства, автобусы и квадроциклы) составляет 49% от общего числа реализованных в сентябре 2019 года транспортных средств.

Напомним, в августе 2019 года на авторынке Испании было продано 74 490 новых легковых машин, что на 30,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Продажи авто в США в сентябре снизились на 12%