Рим, , 13:46 — REGNUM Рабочие неаполитанского завода Whirpool провели протестную акцию в центре Рима, передает La Repubblica в пятницу, 4 октября.

В акции приняли участие около 1500 человек. Они высказались против планов продажи Whirpool завода швейцарской компании Prs, рабочие полагают, что это приведет к новым увольнениям.

В ходе акции протестующие провел «церемонию похорон» стиральной машины — именно эту продукцию производят на заводе в Неаполе.

Как сообщалось ранее, Whirpool рассматривала возможность сокращения или закрытия производства в Неаполе из-за финансовых сложностей. В правительстве Италии отмечали, что компания в последние 5 лет получила из бюджета страны около 50 млн евро в обмен на обещание продолжать работу. Переговоры продолжаются.

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