Москва, , 13:43 — REGNUM Падение нефтяных цен до $10 за баррель — возможный, но очень маловероятный сценарий, а, чтобы нефть после этого еще держалась на этом уровне 10 лет — апокалиптический сценарий, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Таких отметок нефть достигала во время кризиса 1998−1999 года. В те времена нефть марки Brent торговалась по $9,90 за баррель. После 1999 года таких уровней больше не было.

На данный момент падение цен на нефть Brent ниже $10 за баррель маловероятно по двум причинам.

Во-первых, банально себестоимость добычи чёрного золота постепенно растет и на многих месторождениях она уже выше этого уровня. Это процесс нормальный, потому что легкодоступные месторождения со временем истощаются.

Во-вторых, ОПЕК+ в целом научился поддерживать рынок. В случае резкого обвала нефтяных котировок, наверняка, картель будет вводить дополнительные меры поддержки цен на нефть.

Единственный сценарий, при котором есть вероятность увидеть эти уровни — на волне сильной паники вследствие очередного мирового финансового кризиса.

Но если даже цены опустятся до этого уровня, то после они моментально отыграют обратно», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ допускает падение цен на нефть до $10 за баррель, но сам сценарий такого шокового падения считает практически нереальным.

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