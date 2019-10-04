Москва, , 13:32 — REGNUM В России в условиях, когда заработная плата становится основным источником дохода принято считать, что чем выше доход, тем счастливее человек, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя данные опроса о необходимом для счастья уровне зарплат.

Зарплата Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это мнение подтвердили и исследования двух нобелевских лауреатов Д. Канемана и Э. Дитона, которые выяснили, что действительно, между материальным положением и счастьем есть положительная взаимосвязь, однако после преодоления доходом порога в $75 тыс. в год эта взаимосвязь не наблюдается. То есть, каждый прирост дохода до той цифры делает его обладателя счастливее, но принося все меньше «дополнительного счастья».

В статистике есть понятие «глубина бедности», которое характеризует дефицит доходов бедных семей по отношению к прожиточному минимуму. Если транспонировать это понятие в отношении оценки количества денежных средств, необходимых до достижения уровня счастья, то получится иная картина.

Например, опросы показали, что для счастья жителям Москвы необходимо 212 тыс. руб. в месяц. При средней заработной плате 55 тыс. 578 руб. дефицит составляет около 156 тыс. руб. То есть, гражданин был бы счастлив, если бы его заработная плата была бы выше в 2,8 раза.

Во Владивостоке уровень счастья 205 тыс. руб. при средней заработной плате 41 тыс. 761 руб. и дефицит составит соответственно 163 тыс. руб. или 3,9 раза. Аналогичный расчет по другим субъектам показывает, то зарплатное счастье выше среднего уровня в 2,8−4 раза. В 2010 году те же опросы фиксировали дефицит счастья в шестикратном росте заработной платы.

Конечно, зарплата сама по себе — далеко не главное. Самое важное — понять, зачем она нужна. Какой уровень удовлетворения и каких потребностей граждане отождествляют со счастьем? То есть в 20 лет радуешься, что смог скопить на мотоцикл, в 25 — что купил машину, в 30 лет — что приобрел себе квартиру. И так далее — вплоть до коттеджа на Лазурном Берегу и белоснежной яхты.

Как показывают исследования, жители богатых стран чувствуют себя куда более счастливыми, чем их бедные «собратья». Вопрос можно поставить и иначе: каким количеством свободного времени мы готовы пожертвовать, чтобы достичь зарплатного счастья и готовы ли вообще? У любых денег есть своя цена.

Возвращаясь к результатам опроса добавлю, что динамика зарплатных притязаний на счастье достаточно просто объясняется ростом средней заработной платы в указанных регионах России.

Так, средняя заработная плата в Ижевске выроста на, 9% только с июля по август, а в целом с начала года рост составил 14,3%, аналогичная картина и в других городах-лидерах», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заработная плата в размере 161 тыс. рублей обеспечит среднестатистическому жителю России счастливую жизнь. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

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