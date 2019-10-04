Нур-Султан, , 13:30 — REGNUM Международный торговый центр экономического сотрудничества «Центральная Азия» планируют открыть на казахстанско-узбекистанской границе, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя министра торговли и интеграции республики Кайрата Торебаева.

По его словам, в настоящее время стороны находятся на переговорном этапе согласования проекта. В частности, участники переговоров подобрали пять мест дислокации центра на границе, отметил замминситра.

Он добавил, что в рамках проекта планируется внедрить новый формат мелкооптовой и розничной торговли на границе между Казахстаном и Узбекистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном превысил $3 млрд. Стороны намерены довести в ближайшее время этот показатель до $5 млрд.

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