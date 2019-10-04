Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) считает перспективным строительство судов нескольких проектов, выпускаемых Невским судостроительно-судоремонтным заводом (Санкт-Петербург), сообщает 4 октября пресс-служба предприятия.

Накануне завод посетил глава ОСК Алексей Рахманов. Он осмотрел производственные мощности и провёл совещание, посвящённое перспективам технического перевооружения предприятия и взаимодействию с другими предприятиями корпорации.

По итогам встречи стороны пришли к согласию, что одним из перспективных направлений работы Невского ССК станет строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов проекта MPSV07 (ранее завод осуществил строительство 4-х таких судов), многофункциональных буксиров — спасателей MPSV12, средних морских танкеров проекта 23 130. Отмечается, что на рынке имеется спрос на данные типы судов, а предприятие имеет успешный опыт их строительства и ввода в эксплуатацию.

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