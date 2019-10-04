Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM Ростовские перевозчики понесут наказание за нарушение водителями графика движения общественного транспорта. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт» 4 октября.

Применить меры было решено после рейда по выявлению нарушений в виде длительных простоев на крупных остановочных комплексах. Некоторые водители допускают простой до семи минут.

По словам водителей, таким образом они пытаются собрать денежный план. Однако фактически отклонение от графика замедляет работу общественного транспорта, провоцирует заторы.