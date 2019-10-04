Сеул, , 13:36 — REGNUM World Federation of Overseas Korean Traders Association (World OKTA) проведет в трех городах США бизнес-фестиваль Glocal Business Festival. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ассоциации.

По их словам, мероприятия пройдут в Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Цель данных фестивалей — помочь южнокорейским предприятиям выйти на рынок США.

Известно, что 15 октября в четырехзвездочном отеле MGM Grand Hotel в Лас-Вегасе пройдут консультации по вопросам экспорта, в которых примут участие представители около 55 южнокорейских компаний.

17 октября бизнес-фестиваль пройдет в трехзвездочном отеле Hotel Oxford palace в Лос-Анджелесе и павильоне для мероприятий Daedong Venues в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что данный фестиваль будет проходить в рамках 24-й всемирной корейской бизнес-конференции OKTA Business at Work.