Уфа, , 14:24 — REGNUM Решение по дальнейшей реализации программы комплексного развития сельских территорий ждут в Башкирии. Об этом 4 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по основным направлениям развития жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«В Башкортостане 40 процентов населения — селяне, у нас крупные сельские населенные пункты. И для нас очень важно их развитие», — сообщил он.

По его словам, в мировозрении людей происходят изменения и если раньше сельские жители и не думали о парках и скверах у себя в селах, то сейчас они тоже просят создавать парки и благоустраивать территорию.

«Мы всё-таки с большим нетерпением ждём решения по наполнению деньгами и, соответственно, дальнейшей реализации программы комплексного развития сельских территорий. Мы всё отработали в этой части, подали необходимое количество документов. Было бы здорово, чтобы одновременно благоустраивались и сельские территории», — сообщил он на заседании.

По его словам, Башкирия является одним из самых дисциплинированных регионов по части сборов на капительный ремонт, поскольку жители в срок вносят деньги на развитие ЖКХ.

«Эта работа носит у нас обоюдный характер, обращённый друг к другу. Поэтому у нас всё получается», — сказал в заключении Радий Хабиров.