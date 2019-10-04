Ставрополь, , 12:54 — REGNUM Виноградарству и виноделию в Ставропольском крае уделяется большое внимание властей, поэтому эти отрасли демонстрируют подъем. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM в ходе фестиваля «Молодое вино», которое проходит сегодня, 4 октября, в городе Кисловодске, губернатор края Владимиров Владимиров.

«1 октября подписан закон об освобождении производителей вина, ягод и фруктов от уплаты НДС. Мы выросли за последнее время где-то в три раза по производству вина. По винограду уже перебили рекорды Советского Союза, хотя площади меньше. Сегодня это хороший бизнес, это поддержка государства, поэтому все получается у людей», — считает Владимиров.

Напомним, в 2019 году виноградари Ставрополья рассчитывают получить богатый урожай винограда. К 1 октября в крае было собрано 20 тыс. тонн солнечной ягоды.

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