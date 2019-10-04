Кострома, , 12:51 — REGNUM Глава администрации Костромы Алексей Смирнов и руководитель федерации волейбола области Сергей Литвинов подписали соглашение о строительстве детской волейбольной школы со специализированным спорткомплексом, — сообщает пресс-служба администрации города.

Новый спорткомплекс на улице Бульварной планируют начать строить в конце октября, к следующему учебному году обещают сдать в эксплуатацию. В центре будет три волейбольных зала, тренироваться там смогут более 300 юных спортсменов. Новая специализированная школа будет муниципальной, заниматься смогут все дети города. Расходы по строительству взяли на себя федерация волейбола и спонсоры.

Представители костромской школы волейбола входят в состав молодёжных команд самых титулованных российских клубов. Костромская команда «Волжанин» достойно представляет город в третьей по силе российской лиге — высшей лиге «Б».