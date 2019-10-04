Иркутск, , 12:50 — REGNUM Федеральный бюджет поможет Иркутской области восстановить 133 социальных объекта, наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения, постигшего регион летом 2019 года.

Как сообщает сегодня, 5 октября, пресс-служба региона, ряд новых социальных объектов в рамках программы по ликвидации последствий наводнения будет строиться в рамках частно-государственного партнерства.

«Начаты работы по строительству школ на 1275 мест в микрорайонах Березовый и Угольщиков с АО «РЖД» и с ПАО «НК Роснефть». С ПАО «Газпром» в рамках проекта «Газпром-детям» планируется строительство ФОКа с ледовым полем и универсальным залом», — отмечают чиновники Приангарья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области принесло немало бед. С 26 июня 2019 года реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.